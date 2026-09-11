Китай резко нарастил закупки российской нефти

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec продолжила резко увеличивать закупки российской нефти и заранее скупает партии с поставкой в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на семь трейдеров.
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