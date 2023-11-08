МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский сообщил в эфире Radio ZET, что Киеву не стоит и мечтать о присоединении к Евросоюзу, пока на Украине не проведут эксгумацию останков граждан Польши, погибших в рамках Волынской резни.
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