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МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский сообщил в эфире Radio ZET, что Киеву не стоит и мечтать о присоединении к Евросоюзу, пока на Украине не проведут эксгумацию останков граждан Польши, погибших в рамках  Волынской резни.

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