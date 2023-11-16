Появился первый задержанный в деле об угрозах мужчине от наркокартеля

В деле об угрозах жителю Урала от наркокартеля появился первый задержанный В деле об угрозах жителю Первоуральска (Свердловская область), который сдал в полицию найденные им наркотики, появился первый задержанный — это молодой житель региона, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.
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