Появился первый задержанный в деле об угрозах мужчине от наркокартеля

В деле об угрозах жителю Урала от наркокартеля появился первый задержанный В деле об угрозах жителю Первоуральска (Свердловская область), который сдал в полицию найденные им наркотики, появился первый задержанный — это молодой житель региона, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.