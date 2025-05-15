«Пора на лбах писать»: власти Архангельска против несанкционированных граффити

Невовремя закрашенные граффити влекут за собой предписания от департамента муниципального контроля.За ненадлежащее содержание фасадов, стройплощадок, ведение земляных работ без разрешения получили по заслугам (не по фасадам) ряд организаций, застройщиков и граждан.