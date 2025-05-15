Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Долгобородов Геннадий
    молодцы!На «Звёздочке» в ...
  • Eduard
    Ха,ха,ха,а деньги от укров ждет до сих пор.А вот срок реально получит,государство гарантирует ему.Не пить пива,не ест...Жителя Архангельс...
  • Алла
    Профориентация должна начинаться раньше, а то нынешние школьники просто не знают, какие есть профессии в мире, какие ...Продолжается проф...

«Пора на лбах писать»: власти Архангельска против несанкционированных граффити

«Пора на лбах писать»: власти Архангельска против несанкционированных граффити

Невовремя закрашенные граффити влекут за собой предписания от департамента муниципального контроля.За ненадлежащее содержание фасадов, стройплощадок, ведение земляных работ без разрешения получили по заслугам (не по фасадам) ряд организаций, застройщиков и граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх