Капитан «Рейнджерс» Труба получит приз имени Мессье за лидерские качества

НХЛ начала присуждать индивидуальные призы нынешнего сезона. Первым назван обладатель трофея, который носит имя знаменитого в прошлом нападающего Марка Мессье и присуждается им лично за выдающиеся лидерские качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии