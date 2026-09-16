🚰 «Вода Крыма» с 1 октября начнет обслуживать восемь населенных пунктов под Феодосией Услуги водоснабжения и сопутствующие услуги в поселках Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, селах Наниково, Краснокаменка, Курортное, Южное и Подгорное будет оказывать феодосийский филиал предприятия «Вода Крыма».