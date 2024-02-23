Зеленский заявил, что в современном обществе у него «наибольшая поддержка»

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что в современном обществе у него "наибольшая поддержка", поэтому украинцы в случае проведения выборов избрали бы его на новый срок.
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