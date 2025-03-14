Песков назвал развитие отношений с США главной задачей нового посла в Вашингтоне

РИА Новости/Алексей Майшев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений с Вашингтоном и отстаивание интересов России являются главными задачами нового российского посла в США Александра Дарчиева.
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