Илон Маск объяснил причину сорвавшего атаку ВСУ на Крым отключения системы связи Starlink

Американский миллиардер Илон Маск, который владеет компанией Space X, дал объяснение своим действиям в 2022 году, которые сорвали атаку ВСУ на базы Черноморского флота в Крыму.
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