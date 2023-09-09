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Илон Маск объяснил причину сорвавшего атаку ВСУ на Крым отключения системы связи Starlink

Илон Маск объяснил причину сорвавшего атаку ВСУ на Крым отключения системы связи Starlink

Американский миллиардер Илон Маск, который владеет компанией Space X, дал объяснение своим действиям в 2022 году, которые сорвали атаку ВСУ на базы Черноморского флота в Крыму.

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