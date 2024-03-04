Похороны в Севастополе обойдутся дороже, чем в Крыму

В 2023 году в России резко увеличилась стоимость погребения умерших. В конце 2023 года цены на услуги по изготовлению гробов в России увеличились в среднем на 37% относительно аналогичного периода 2022-го.
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