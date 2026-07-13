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Глава Минобороны Польши призвал выгнать молодых украинцев на родину

Глава Минобороны Польши призвал выгнать молодых украинцев на родину

В Польше призвали вернуть украинцев призывного возраста на родину, чтобы они вступили в ряды ВСУ. Об этом глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале Janusz Jaskółka.

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