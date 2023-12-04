Врач Лебедева назвала простое блюдо, которое укрепит сосуды и очистит организм

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о простом обеде, который не только полезен для сердца и сосудов, но и способствует очищению организма от шлаков и токсинов © Российская Газета Врач посоветовала обратить внимание на тыкву.
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