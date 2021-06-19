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Нули в матче Англии, в Москве закрыли фан-зоны, Эриксена выписали, Аргентина победила Уругвай, у Роналду 300 млн подписчиков и другие новости спорта

Нули в матче Англии, в Москве закрыли фан-зоны, Эриксена выписали, Аргентина победила Уругвай, у Роналду 300 млн подписчиков и другие новости спорта

☀️ Доброе выходное утро, друзья! Мы подготовили для вас отличный дайджест новостей, с которых можно начать этот день.

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Ruslan Zakirov
Задолбали уже с этим диким анализом матча Англия-Шотландия. Лично мое мнение - классный, остроатакующий футбол, мужской и без подлянок. В отличиеьот матча Хорватии.
Лена Мисько
да разные мнения есть)) кто-то и с тобой согласен!
Максим Комаров
Поддерживаю! Точно так же увидел.
Лена Мисько
Капризов может вернуться из "Миннесоты" в ЦСКА Журналист Кевин Уикз считает, что российский хоккеист Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА. "На данный момент переговоры с вероятным новичком года Капризовым и "Миннесотой" похолодели. Насколько я понимаю, он находится в Москве, вполне вероятно, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпиаде", – написал Уикз на своей странице в твиттере. Напомним, что 24–летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей–офф Кубка Стэнли Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в трех играх.
Лена Мисько
Опрос : Как должен поступить Кирилл Капризов? - Подписать 8 лет на 8 млн - Подписать контракт-мостик на 2-3 сезона - Вернуться в ЦСКА - Назад к истокам, в Кузню! - За какую сборную Капризов играет на Евро-2020? :))
Лена Мисько
Max Have | ЕВРО-2020, [19.06.21 01:53] Для меня игра Шотландии и Англии – восторг. Восторг не сам футбол, его качество, особенно со стороны англичан, спорно, а шикарная история, которое все это опоясывает. Во-первых, это глубокий антагонизм между странами. Шотландия столетие погибала под ударами англичан. Во-вторых, понимание, что в последнем матче между командами в финальных стадиях крупных турниров забивали Пол Гаскойн и Алан Ширер. Ну ладно, это не все. Шотландцы обычно были очень плохими мешками на всех крупных турнирах, что я видел. А сегодня показалась команда, в которой из правда мощных футболистов были Мактоминай и Робертсон. Но Шотландия Кларка убивала англичан прессингом, не дав создать ничего с игры. Единственный момент – удар Стоунза в штангу. Но это был стандарт. А у Шотландии моменты были. О’Доннелл ввалил так, что Пикфорд достал даже больше, чем все свое мастерство. А еще ведь Адамс не забил в паре моментов. Короче говоря, самый олдскул футбола получился мощным. И в этом розыгрыше Шотландия оказалась даже современнее. @MaxHave
Лена Мисько
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО РЕГБИ МОЖЕТ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ Через час в Монако начинается отборочный турнир на Олимпиаду по регби-7, в котором наши регбистки поборются за путевку в Токио. Metaratings рассказывает главное об этом турнире. - Что такое Регби-7? «Семерка» всего лишь второй раз будет представлена на Олимпиаде. Регби-7 — самая динамичная разновидность регби. Команды играют два тайма по семь минут, выпуская в составе по семь игроков. В отличие от классического Регби-15, в «семерку» не играют «тяжеловесы», здесь лучше всего адаптируются скоростные игроки «веера» или третьей линии схватки. 💪 Сильна ли наша женская сборная? Вообще, конкуренция на мировой арене у представительниц слабого пола меньше, и если российские мужчины из элиты выпали, то наши девушки могут конкурировать с лучшими мировыми командами: Новой Зеландией, Австралией, Канадой, Францией, США, Фиджи. Основной костяк игроков нашей сборной составляют девушки из Московского региона: представительницы ЦСКА и ВВА-Подмосковье, которые занимают 10 из 12 мест в заявке. 🎖 Что нужно, чтобы сборная попала на Олимпиаду? В Монако будут разыграны две путёвки в Токио. Чтобы получить одну из них, необходимо выйти из группы, а затем выиграть два матча в плей-офф. Соперницами россиянок в группе будут сборные Аргентины, Самоа и Мексики. Судя по составу участниц, нельзя исключать, что обе команды, которые попадут на ОИ, сыграют именно в нашей группе. На этом турнире россиянки гарантированно сыграют три матча, однако для выхода на Олимпиаду нужно выиграть полуфинальный матч. Две команды, победившие в своих полуфиналах, сыграют в Токио, а одного победителя на этом турнире не будет. Из группы напрямую выходят по две лучшие команды, а также в четвертьфинал попадут две лучшие команды, занявшие третье место. 📺 Когда играем и где смотреть? Первые два матча будут сегодня, в 11:52 (мск) Россия — Самоа и в 17:38 (мск) Россия — Мексика. Завтра будет еще одна встреча, в 12:03 (мск) играем с Аргентиной. Матчи плей-офф пройдут также в воскресенье 20 июня и начнутся в 15:55 (мск). Все матчи в прямом эфире будут показаны на телеканале «МАТЧ! Игра», а также на сайте Федерации регби России. Болеем за наших девчонок! @Metaratings https://metaratings.ru/blog/zhenskaya-sbornaya-rossii-po-regbi-mozhet-vpervye-v-istorii-popast-na-olimpiadu/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings
Лена Мисько
🩹 Итог расследования шинного скандала на Гран-при Баку: производитель просчитался с давлением. И ужесточил требования к командам «Ф-1» 😡 Гонщики требуют безопасности и удивляются результатам – а мы собрали все известное по вердикту «Пирелли» и объяснили, почему такая ситуация будет повторяться снова и снова🤷🏻‍♂️ 🔬 И нет, дело не в качестве покрышек – а в новой философии чемпионата: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/autoflashbacks/2934501.html?utm_source=telegram&utm_medium=f1
Лена Мисько
Райан Лохте плачет на пресс-конференции. Он не квалифицировался на Олимпийские игры в Токио 😞 pic.twitter.com/RFzwn0gvqu Twitter (http://pic.twitter.com/RFzwn0gvqu) AP Sports Swimming great Ryan Lochte finished seventh at the U.S. trials and failed to make his fifth Olympic team at age 36. “I had my family there. My kids got to watch their daddy swim, so that means
Лена Мисько
⚡️17 906 случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки: 😷 996 - в Петербурге 😷 114 случаев в Ленобласти. За последние сутки 10 684 человек победили COVID-19.
Лена Мисько
Всего по России за последние сутки зафиксировали рекордные 17 906 новых случаев заражения коронавирусом Количество выявленных случаев в Москве достигло 9 120 человек. Общее число заболевших за все время в России – 5 299 215 человек. За сутки умерло 466 человек с диагностированным коронавирусом. За весь период умерло 128 911 человек с коронавирусом. За сутки выписаны 10 684 пациента, в том числе 1 379 человек в Петербурге. Число выздоровевших пациентов в стране достигло 4 861 343 человек.
Лена Мисько
Защитник сборной России Марио Фернандес, получивший травму во время матча против Финляндии, занимается по индивидуальной программе на тренировке национальной команды. Все остальные игроки работают в общей группе.
Лена Мисько
⚡️Француз Клеман Тюрпен назначен главным арбитром на матч сборных России и Дании на Евро-2020 Игра пройдет в Копенгагене 21 июня, матч начнется в 22:00 по Москве. https://bit.ly/3iSEPQp
Лена Мисько
❗️Сборная России по футболу отправится на матч чемпионата Европы против команды Дании в воскресенье, на день позже запланированного срока. Решение поменять планы - тренерского штаба, так как команда в Новогорске чувствует себя комфортнее. Изменение планов с УЕФА согласовано.
Лена Мисько
Полный список судей, которые будут работать на третьем матче сборной России на ЕВРО-2020 👇 Главный арбитр – Клеман Тюрпен Ассистенты – Николя Дано и Сириль Гренгор Резервный судья – Сандро Шерер VAR – Франсуа Летесье AVAR – Жером Брисард
Лена Мисько
Россия заняла первое в мире место по числу граждан, которые не хотят вакцинироваться На втором месте - США, на третьем - Австралия https://morningconsult.com/global-vaccine-tracking/
Лена Мисько
Футбол в цифрах, [19.06.21 12:57] *** График демонстрирует высоту линий обороны участников Евро-2020 * Чем дальше от своих ворот регистрируют оборонительные действия игроки, тем выше линия обороны команды * Самая низкая линия обороны у Украины (33.3 метра), самая высокая у Испании (47.5) * Чемпион мира и главный претендент на титул, сборная Франции, совершает оборонительные действия в среднем на полтора метра ниже, чем сборная России * Датчане делят со сборной Италии четвертое место, опережая Германию и Португалию * Высота линии обороны коррелирует с процентом владения и наклоном поля (https://t.me/markstats/428). Игроки команд, владеющих территорией, при потере мяча обычно уже находятся в высоких позициях и, стараясь вернуть его себе, регистрируют оборонительные действия в среднем выше, чем игроки команд предпочитающих низкий блок * Рассмотрены 10 последних официальных встреч, включая матчи Евро. Оборонительными действиями считаются попытки отборов, перехваты, выносы, заблокированные удары и передачи, подборы и фолы @markstats | @markmatch
Лена Мисько
Новоиспеченный помощник Алексея Березуцкого в ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о своем назначении. «Предложение поступило некоторое время назад, но ответственность и обязательства перед «Тоболом», костанайскими болельщиками и акимом области сдерживали перед принятием предложения армейцев. Это новый вызов для меня, переход на новый профессиональный уровень. Поэтому, все взвесив и обсудив с нашим руководством, я принял решение перейти в ЦСКА. Не нужно судить о клубе по результатам последнего сезона. Да, у команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — один из лучших клубов России и один из флагманов всего футбола Восточной Европы. Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА и игроки клуба составляли костяк сборной России. Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж», – сообщил Бабаян (sports. kz)
Лена Мисько
❗️Все запланированные общественные трансляции Олимпийских и Паралимпийских игр будут отменены из-за коронавируса - губернатор Токио.
Лена Мисько
Певицу Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Несколько дней назад Максим госпитализировали с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40% легких, и присутствуют все симптомы вируса, несмотря на то, что ПЦР-тест был отрицательным. По словам врачей, еще вчера она могла самостоятельно разговаривать, но состояние певицы ухудшается **** Здоровья! и скорейшего выздоровления!
Лена Мисько
Желаем быстрого выздоровления и легкого восстановления! Ещё споём 💪🏻🔴⚪️ @spartak_sg
Лена Мисько
ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ, [18.06.21 21:36] [ Видео ] Характерное из жизни Зенита. Сергей Семак отправляет по трансферным делам к Александру Медведеву- а тот не может сказать ничего внятного. Потому что по трансферам и продлениям решает уже не он. А Елена Илюхина. Возможно, никогда в Зените не было такой рыхлой ситуации по администрированию клуба. Это шанс для всех остальных в сезоне.
Максим Комаров
Да нет никаких шансов. Иллюзии это.
Лена Мисько
Малком может сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок, несмотря на вызов на Олимпиаду Как выяснил «СЭ», в субботу работу с сине-бело-голубыми возобновили два бразильских легионера – 23-летний хавбек Вендел и 24-летний фланговый форвард Малком, получившие разрешение прибыть в расположение команды на четыре дня позже начала первого сбора. При этом в клубе рассчитывают, что нападающий сможет помочь «Зениту» в намеченном на 17 июля матче за Суперкубок против «Локомотива» - несмотря на то, что Малком включен в заявку сборной Бразилии на футбольный турнир Олимпиады в Токио, который пройдет с 21 июля по 7 августа. Пока питерцы тренируются на своей базе в Удельной, а 28 июня чемпионы России отправятся в Австрию, где пробудут до 11 июля. Там запланированы три спарринга – с «Шальке» (3 июля), «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).
Лена Мисько
Андерсон вошел в историю ❗️Форвард «Монреаля» Джош Андерсон стал девятым игроком в истории НХЛ, который перевел игру в овертайм в последние две минуты матча Кубка Стэнли, а затем забросил победную шайбу в дополнительное время. 🚨 Минувшей ночью Андерсон подкараулил ошибку вратаря «Вегаса» Флери за 115 секунд до сирены, а затем забил на 13-й минуте овертайма. 🏒 Девять случаев за более чем столетнюю историю НХЛ - это, конечно, редкость. Но вот шесть раз за последние восемь лет, вполне себе, заурядный случай.
Лена Мисько
Повышенная заразность и рост госпитализаций. В Россию пришел вариант дельта *** Дельта-вариант коронавируса захватил Россию и выдавил даже известный своей заразностью «британский штамм». По-видимому, именно дельту мы должны «благодарить» на нынешнюю резкую вспышку заболеваемости. Рассказываем все, что на сегодня известно ученым об этом варианте. https://mdza.io/rnKRlMK_DXA Рассказываем все, что известно ученым о варианте дельта, из-за которого Россия переживает небывалую вспышку ковида Дельта (B.1.617.2) — это новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный и описанный в Индии.
Лена Мисько
Португальский специалист Марку Силва, работавший в «Эвертоне» и «Уотфорде», проведет переговоры с ЦСКА. Об этом в своем твиттере (https://twitter.com/NicoSchira/status/1406236486438096896) пишет итальянский журналист Николо Скира.
Лена Мисько
все-таки ищут они тренера
Лена Мисько
Источник: Набабкин полетел на сбор ЦСКА в качестве свободного агента 34-летний защитник Кирилл Набабкин полетел на сбор ЦСКА и будет тренироваться с командой, об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом тренировки футболист проводит в статусе свободного агента. Его контракт с клубом истёк ещё в конце мая, а новый он пока не подписал. Напомним, Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 3-го тура минувшего сезона РПЛ с «Зенитом» в августе прошлого года. Позднее защитник перенёс операцию, а в конце января вернулся к тренировкам в общей группе игроков ЦСКА.
Лена Мисько
⚡️В Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса С 21 июня: - запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы - число посетителей конгрессно-выставочных мероприятий в Петербурге не может превышать 500, у них должен быть отрицательный тест С 20 июня максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге сократят с 5 тысяч до 3 тысяч.
Лена Мисько
Чудом потушили склад на Лужнецкой набережной в Москве, где находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.
сергей озеров
!5 тонн пиротехники в Лужниках!!? Да,офигеть.Место на берегу Москвы-реки тихое,конечно,но не для складов,тем боле с пиротехникой,тем более в таких количествах...Кто же так подсуетился,такое мирное место, для спорта и приятных прогулок, под склады определить?
Лена Мисько
⚡️ Рекорд Беллингхэма продержался меньше недели У поляков вышел Кацпер Козловский – полузащитнику «Погони» 17 лет 8 месяцев и 3 дня. Теперь он самый молодой игрок в истории Евро 👶
Алевтина Трофимова
После такой игры Англии можно смело переносить «Финал четырех» Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Команды Саутгейта там все равно не будет, а мы посмотрим финал при полных трибунах. P. S. Господа из Okko, не хотите скинуть ценник на просмотр АПЛ?

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