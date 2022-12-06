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Рогов: ВСУ с семи часов утра обстреливают промзону Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что промышленная зона Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергается обстрелу украинскими войсками с 7 утра во вторник, информации о пострадавших нет.

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