Коты, которые променяли диван на карьеру

Всем известна поговорка о том, что именно труд превратил обезьяну в человека. Если верить этому утверждению, то напрашивается логичный вопрос: а способны ли похожие превращения произойти с другими зверями, если они проявят такое же усердие?Некоторые представители кошачьих, судя по всему, решили самостоятельно протестировать эту теорию.