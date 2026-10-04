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Коты, которые променяли диван на карьеру

Коты, которые променяли диван на карьеру

Всем известна поговорка о том, что именно труд превратил обезьяну в человека. Если верить этому утверждению, то напрашивается логичный вопрос: а способны ли похожие превращения произойти с другими зверями, если они проявят такое же усердие?Некоторые представители кошачьих, судя по всему, решили самостоятельно протестировать эту теорию.

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