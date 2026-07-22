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Хусанов и Доку продлят контракты с «Манчестер Сити» до 2031 года (The Athletic)

Абдукодир Хусанов и  Жереми Доку продлят контракты с « Манчестер Сити » до 2031 года. Игроки «горожан» примут условия, которые предложит им английский клуб, сообщает The Athletic.

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