Главные победы Александра Великого. Битва при Иссе.

Предыдущую публикацию можно прочесть ЗДЕСЬ. Летом 333 года до н.э. после окончательного завоевания Малой Азии македонское войско миновало Киликийские ворота (современное турецкое ущелье Кюлек-Богазы) и направилось на юг в сторону Финикии и Сирии.