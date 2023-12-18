Группа украинских диверсантов ликвидирована в Белгородской области

Пограничники отразили попытку нападения ДРГ с территории Украины.В районе Белгородской области русским пограничникам пришлось вступить в бой с группой диверсантов ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию РФ.
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