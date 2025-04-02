Курские новомученики

Кровавые хроники сегодняшнего дня «Пережили фашистов — теперь ничего не страшно», — говорит Валентина Климова, которая вынуждена была похоронить убитого мужа на клубничной грядке.
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