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Опрос: нужно ли одевать школьников по единому стандарту?

Опрос: нужно ли одевать школьников по единому стандарту?

Всего неделя остается до начала нового учебного года в российских школах. Родители завершают либо уже справились с покупкой одежды, ученических принадлежностей.

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