Ученые создали самый эффективный алгоритм обучения ИИ

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта Tinkoff Research создали «самый эффективный среди мировых аналогов» алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта, сообщает it-world.
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