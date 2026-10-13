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Аргументы и Факты

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Дроны атаковали Ставрополье 13 октября: обломки в промзоне, раскрыты детали

Дроны атаковали Ставрополье 13 октября: обломки в промзоне, раскрыты детали

В Ставропольском крае ночью, с 12 на 13 октября, отразили массированную воздушную атаку Украины. Целью ВСУ стали промышленные объекты.

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