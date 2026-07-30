Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иран ударил по базам США ракетой Haj Qasem с гиперзвуковой головной частью

Иран ударил по базам США ракетой Haj Qasem с гиперзвуковой головной частью

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые задействовали в ходе очередного удара по военным базам США в Иордании еще один модернизированный вариант твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Haj Qasem.

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