Иран ударил по базам США ракетой Haj Qasem с гиперзвуковой головной частью

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые задействовали в ходе очередного удара по военным базам США в Иордании еще один модернизированный вариант твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Haj Qasem.
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