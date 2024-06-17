Студентлар өчен җәмәгать транспортының барлык төрләрендә йөрү бушлай булырга мөмкин

<p>ЛДПР депутатлары төркеме партия лидеры <strong>Леонид Слуцкий</strong> җитәкчелегендә Дәүләт Думасына көндезге уку формасындагы студентлар өчен җәмәгать транспортының барлык төрләрендә бушлай йөрүне тәкъдим итүче закон проектын керткән.
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