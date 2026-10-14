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Михалков призвал простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки

Михалков призвал простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки

Жителей России, которые покинули страну с началом специальной военной операции, но потом признали свою ошибку, стоит простить.

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