Театр абсурда

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Проклинавший Россию олимпийский чемпион Бубка ведёт бизнес в Крыму

Проклинавший Россию олимпийский чемпион Бубка ведёт бизнес в Крыму

© PRAVDA KOMSOMOLSKAYA RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Оказалось, Россию олимпийский чемпион с Украины Сергей Бубка проклинает исключительно для публичных комментариев.

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