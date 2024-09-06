🇰🇿🇺🇿🇦🇿🇹🇷 Пантюркистскому Netflix быть? Представители киноорганизаций тюркских стран в ходе форума ТЮРКСОЙ в Самарканде подписали меморандум о создании единой кино-медиаплатформы.
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🇰🇿🇺🇿🇦🇿🇹🇷 Пантюркистскому Netflix быть? Представители киноорганизаций тюркских стран в ходе форума ТЮРКСОЙ в Самарканде подписали меморандум о создании единой кино-медиаплатформы.
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