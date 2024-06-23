Коллаж Царьграда Сегодня 1K прочитали Несистемная пресса США бьёт тревогу, предупреждая, что американское "глубинное государство" готовит на территории Соединённых Штатов некую масштабную "акцию под чужим флагом", с тем чтобы сорвать президентские выборы в ноябре этого года и сохранить власть в руках действующего президента Байдена.
Цели и сроки названы: "Будут новые башни-близнецы"
Комментарии
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А
Александр
Кеннеди, башни-близнецы. У них это запросто. А кто? Советский засланец, Аль-Каеда. Цинизм зашкаливает во всем. И добиваются своего. Не так, так этак. Где дубиной, где пачкой баксов. Ничего личного.
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13 час.
Владимир Степанов
очень бы хотелось, чтобы остался Байден: этим будет доказана вредность демократии по-американски во всем мире и попутно если не уничтожит гегемонию США в мире, но сильно ее подорвет! А самовлюбленный индюк Трамп РФ точно пользы не принесет, наоборот - он только продлит жизнь гегемона (ну и доллара во всем мире)...
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12 час.
ВС
Владимир Степанов
А про Кеннеди у меня нет своего мнения. Просто я считаю, что в этой стране сейчас у него нет шансов (дебильность правящих личностей зашкаливает!). Так что буду ждать, как и ВВП (у него, конечно, информации больше, ему легче)! ))))
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12 час.
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