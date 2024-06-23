Цели и сроки названы: "Будут новые башни-близнецы"

А Александр Кеннеди, башни-близнецы. У них это запросто. А кто? Советский засланец, Аль-Каеда. Цинизм зашкаливает во всем. И добиваются своего. Не так, так этак. Где дубиной, где пачкой баксов. Ничего личного.

Владимир Степанов очень бы хотелось, чтобы остался Байден: этим будет доказана вредность демократии по-американски во всем мире и попутно если не уничтожит гегемонию США в мире, но сильно ее подорвет! А самовлюбленный индюк Трамп РФ точно пользы не принесет, наоборот - он только продлит жизнь гегемона (ну и доллара во всем мире)...