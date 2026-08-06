Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду

Начальник отдела оплаты труда и развития системы мотивации Управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Айрат Гарипов рассказал о значении Электронной доски почета Татарстана и участии в ней сотрудников компании.
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