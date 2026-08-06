НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду

Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду

Начальник отдела оплаты труда и развития системы мотивации Управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Айрат Гарипов рассказал о значении Электронной доски почета Татарстана и участии в ней сотрудников компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии