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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егоров о Крапе: «Не согласен, что ему надо уходить из 2Drots. В другом клубе он сопьется или сделает что-то более серьезное»

«Крапу нужно покинуть 2Drots? Не согласен. Мне кажется, что 2Drots – это единственное, что его еще держит в какой-то форме.

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