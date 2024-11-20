Рогов: армия России нанесла удар по оборонному заводу в Сумской области

Вооружённые силы России нанесли удар по оборонному заводу в городе Шостка Сумской области. Об этом в Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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