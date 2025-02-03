Приложение Shein перезапускается в Индии при партнерстве с Reliance

Китайская платформа быстрой моды Shein возобновила работу в Индии благодаря партнерству с розничной сетью местного конгломерата Reliance, спустя почти пять лет после того, как Shein была запрещена на фоне дипломатической напряженности между Нью-Дели и Пекином.
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