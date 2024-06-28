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Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Отношение европейцев к украинским беженцам меняется в худшую сторону. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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В
Владимир
Они веселятся, как в последний раз. Хотелось бы, чтобы так оно и было.
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