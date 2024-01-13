Стали известны трофеи нового roguelike-режима ремастера The Last of Us Part 2 Naughty Dog предс...

Стали известны трофеи нового roguelike-режима ремастера The Last of Us Part 2Naughty Dog представила список новых трофеей The Last of Us Part 2 Remastered, которые можно получить в рамках совершенно нового roguelike-режима.
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