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Царьград

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Грозит ли России обвал цен на газ после манёвра США: Эксперт по энергобезопасности оценил риски

Грозит ли России обвал цен на газ после манёвра США: Эксперт по энергобезопасности оценил риски

Эксперт Юшков оценил последствия снятия запрета на экспорт СПГ в США. "Может быть, будет некий психологический эффект на бирже, но на рынок физически дополнительного газа не выйдет", - считает специалист.

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