Эволюция РСЗО: от «Тёмных веков» до развала СССР

Из тьмы веков. Когда-то давным-давно, более полутысячи лет назад, после открытия пороха, китайские полководцы применили «огненные стрелы», наводящие ужас на врагов – в каком-то смысле это оружие можно назвать прообразом современных ракет, в том числе и реактивных систем залпового огня (РСЗО).