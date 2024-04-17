В мире растут угрозы глобальной биологической безопасности

В мире высок риск появления новых угроз глобальной биологической безопасности. Это касается и высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на первой совместной Российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.