В мире растут угрозы глобальной биологической безопасности

В мире высок риск появления новых угроз глобальной биологической безопасности. Это касается и высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на первой совместной Российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
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