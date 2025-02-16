На Земле есть загадочных 3 места, где люди живут намного дольше. Даже если туда приехать взрослым, жизнь все равно удлиняется

К этому можно прибавить жителей Полинезия, Новой Зеландия, Тасмании. Вместе эти регионы находятся в зоне 40-х широт северного и южного полушарие с мягким климатом, не вызыващим основной стресс - неожиданное изменение температурного режима. Второй стресс отдалённо сть от центров стресса т. н. "" цивизованных стран".Третий стресс - зависимость самой жизни как таковой от Денег. На Фиджи само это выражение ( цив. ст-ны) вызывает снисходительно улыбку местного населения.

МГ

Малик Гумеров

Фактор долголетия ... === живая вода + живая - натуральная еда ! В примерах статьи ... значит они потребляют структурированную - живую воду ! Сегоднящние индивиды , по своей тупости - зомбированности , абсолютно лишены этих знаний ! Сегодня каждого пичкают суррогатами продуктов =ОНИ Д АЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ НАД ЭТИМ ! Коров в стране нету , все магазины забиты типа молочкой - кротов доят , кенгурятину суют ... !!! ОВЕЧКИ ГЛОТАЮТ ВСЕ !! У овечек срок жизни определяеть пастух !!! В СССР если овечек пасли по правилам и в их интересах , по ГОСТам , по СНИПам , по САНПИНам ... и т.д. , сегодня один закон - если приносит БАБЛО то все разрешено !!! Интересы , здоровье , .... и т.д. овечек на последнем месте ! Природой человеку дано срок жизни 300 и более лет ! С рождения его от этого понимания уводят(если дитя слушая взрослый тупопой разум ... , прикидывая ... сколько прожили дед , бабка .... = САМ СЕБЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОГАММИРУЕТ НА ЖИЗНЬ(в 50 - 70 лет) В РАМКАХ ЧЕГО ВРАСТИЛИ ЕГО МИРОВОЗРЕНИЕ , МИРОПОНИМАНИЕ ! МИРОУСТРОЙСТВО СРОК ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ МИРОПОНИМАНИЕ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ и режим этой жизни каждым индивидом ! Меньшинство не может насадить правильное мировозрение .... в итоге все вместе дружно шагают в небытие , по ходу филосовствуя от тупости ... !