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TRENDYMEN

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На Земле есть загадочных 3 места, где люди живут намного дольше. Даже если туда приехать взрослым, жизнь все равно удлиняется

На Земле есть загадочных 3 места, где люди живут намного дольше. Даже если туда приехать взрослым, жизнь все равно удлиняется

Старение – неизбежный этап жизни, но в некоторых уголках мира люди не только доживают до глубокой старости, но и сохраняют активность, хорошее здоровье и ясный ум.

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Комментарии
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ЛЦ
Леонид Цымбал
Основной фактор... отсутствие стресса и позитив. Три стресса одновременно, это смерть. К примеру... болезнь, усталость, страх.
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19 час.
Виктор Ершов
К этому можно прибавить жителей Полинезия, Новой Зеландия, Тасмании. Вместе эти регионы находятся в зоне 40-х широт северного и южного полушарие с мягким климатом, не вызыващим основной стресс - неожиданное изменение температурного режима. Второй стресс отдалённо сть от центров стресса т. н. &quot;&quot; цивизованных стран&quot;.Третий стресс - зависимость самой жизни как таковой от Денег. На Фиджи само это выражение ( цив. ст-ны) вызывает снисходительно улыбку местного населения.
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19 час.
МГ
Малик Гумеров
Фактор долголетия ... === живая вода + живая - натуральная  еда !   В примерах статьи ... значит они потребляют структурированную - живую воду !     Сегоднящние индивиды , по своей тупости - зомбированности , абсолютно лишены  этих знаний !                                                                                                     Сегодня каждого пичкают суррогатами продуктов =ОНИ Д АЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ НАД ЭТИМ !  Коров в стране нету , все магазины забиты типа молочкой - кротов доят , кенгурятину  суют ... !!!                               ОВЕЧКИ   ГЛОТАЮТ   ВСЕ !!                                        У овечек срок жизни определяеть пастух !!!  В СССР если овечек пасли по правилам и в их интересах , по ГОСТам , по СНИПам , по САНПИНам ... и т.д.  , сегодня один закон -  если приносит БАБЛО  то все разрешено !!!  Интересы , здоровье , .... и т.д.  овечек на последнем месте !                                                  Природой  человеку дано срок жизни 300 и более лет !    С рождения его от этого понимания  уводят(если дитя  слушая взрослый тупопой разум ... , прикидывая ... сколько прожили дед , бабка .... = САМ СЕБЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОГАММИРУЕТ НА ЖИЗНЬ(в 50 - 70 лет)  В РАМКАХ ЧЕГО  ВРАСТИЛИ ЕГО МИРОВОЗРЕНИЕ , МИРОПОНИМАНИЕ !    МИРОУСТРОЙСТВО СРОК ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ МИРОПОНИМАНИЕ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ и режим этой жизни каждым индивидом  !   Меньшинство не может  насадить правильное мировозрение  .... в итоге все вместе  дружно шагают в небытие , по ходу филосовствуя  от тупости ... !
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