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Почему люди всё ещё увольняются с работы

Почему люди всё ещё увольняются с работы

Даже при рекордно низкой безработице люди ищут более «зелёных» пастбищМногим людям очень понравилось работать дома во время всем известной болезни — и если они начали чувствовать себя комфортно, то вполне логично, что они не захотят возвращаться в офис.

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