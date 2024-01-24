Почему люди всё ещё увольняются с работы

Даже при рекордно низкой безработице люди ищут более «зелёных» пастбищМногим людям очень понравилось работать дома во время всем известной болезни — и если они начали чувствовать себя комфортно, то вполне логично, что они не захотят возвращаться в офис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)