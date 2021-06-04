Происшествия

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В Главном управлении МВД России по Нижегородской области состоялось вручение служебных автомобилей

36 транспортных средств сотрудникам территориальных органов МВД России вручили руководители областного главка полиции.

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