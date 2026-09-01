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temapenza

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Грибы по-разному переживают морозилку: какие отправляю сырыми, а какие требуют подготовки

Грибы замораживают в свежем, соленом, жареном либо вареном виде. Выбор зависит от сорта — главное, не ошибиться, чтоб не попортить припасы.

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