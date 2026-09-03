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Регионы России

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Суд Мэриленда заблокировал указ Трампа против «родильного туризма»

Суд Мэриленда заблокировал указ Трампа против «родильного туризма»

Основанием для судебного решения стал запрет на инициативу Трампа, отменяющую принцип jus soli — автоматическое гражданство по праву рождения на территории США.

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