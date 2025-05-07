Благодарность от депутатов Думы Иркутска наставникам за труд и заботу

Иркутской музыкальной школе №1 исполнилось 70 лет. На праздничном концерте к ученикам, выпускникам и педагогам с теплыми словами обратился депутат по избирательному округу №8 Артур Бектемиров: «От всей души поздравляю педагогов, учеников и всех причастных с этим важным юбилеем.