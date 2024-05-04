Учёные считают, что газовые плиты могут быть причиной ранней смертности

Также они могут повлиять на усиление приступов астмы и замедлить развитие лёгких у детей.Владельцам газовых или пропановых плит регулярно приходится вдыхать увеличенный до нездорового объем диоксида азота.
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