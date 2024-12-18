Вильфанд сообщил, что вся территория России покрыта снегом

Вся территории России в настоящий момент покрыта снегом. Однако к концу текущей недели территория страны, покрытая снежным покровом, сократится до 98-99%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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