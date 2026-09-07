Финляндия завершила строительство 200 км забора на границе с Россией. Министр Мари Рантанен не исключила возможность продолжения работ для предотвращения нелегальной миграции.
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Теперь за забором надо вырыть ров, заполнить его водой, а там, если денег хватит, установить плакат: "не входить - злая Рантанен".