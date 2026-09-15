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За рулем

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Какие элементы салона выдадут бывшее такси? Детальная оценка эксперта

Какие элементы салона выдадут бывшее такси? Детальная оценка эксперта

Автомобиль, который до продажи трудился в такси, легко вычислить еще до поездки на подъемник – достаточно присмотреться к салону.

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