Mash: защитник «Спартака» Литвинов пропустит остаток сезона

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов не сыграет в оставшихся матчах сезона-2024/25. По информации Mash, игрок получил травму колена в концовке матча против «Ростова» в финале Пути регионов Кубка России.
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