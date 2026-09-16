Евгений Мураев: Сорос глотает государство, а Зеленский платит семьей

Почему рейтинг Зеленского упал до 17,5% к концу 2021 года, а затем взлетел на бункере? Какие гарантии личной безопасности получил Зеленский, о которых рассказал Нафтали Беннет? Как экосистема Сороса замыкает на себе правоохранительную и судебную систему в Украине? И кто самый страшный и хитрый враг, вросший, как ноготь, в тело государства? Почему рейтинг взлетел на Читать далее: https://govorit.