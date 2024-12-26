Россия и Иран подпишут договор о партнерстве 17 января в Москве

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписан 17 января 2025 года в Москве в ходе переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.
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